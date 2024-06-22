Olise, adım adım Bayern Münih'e

Crystal Palace forması giyen Michael Olise, Chelsea ve Newcastle United'ı reddederek Bayern Münih'e transfer olmayı tercih etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olise, adım adım Bayern Münih'e
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22 Haziran 2024 00:35
Adı birçok takımla anılan Crystal Palacelı futbolcu Michael Olise'nin yeni takımı belli oluyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Crystal Palace forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat Michael Olise, kendisine ilgisi bulunan Chelsea ve Newcastle United'ı reddetti.

BAYERN MÜNİH'İ SEÇTİ

Haberde, Olise'nin kendisine talip olan Bayern Münih'e transfer olmayı seçtiği belirtildi.

Alman devinin de sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunan Olise'yi kısa süre içerisinde kadroya katmaya hazırlandığı ifade edildi.

Olise'nin serbest kalma bedelinin de 40 milyon euro olduğu dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Crystal Palace formasını 19 kez giyen Olise, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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