'Olimpiyatta madalya için favori gösteriliyorum'

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli yelkenci Alican Kaynar, uluslararası camiada olimpiyatta madalya için favori isimler arasında gösterildiğini söyledi.Alican Kaynar, yaptığı açıklamada, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda da yer aldığını hatırlatarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedefleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:Olimpiyata katılma hakkını erken elde etmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten 30 yaşındaki milli yelkenciifadelerini kullandı.Alican Kaynar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda elde edebileceği bir başarının Türk yelkenciliği için de büyük önem taşıyacağının altını çizerek,şeklinde konuştu.Olimpiyat için çok yoğun bir hazırlık programını uyguladığını dile getiren Alican, şu ifadeleri kullandı:Alican Kaynar, Fenerbahçe Kulübünde amatör sporların her zaman büyük önem taşıdığını aktararak, şu sözleri kullandı: