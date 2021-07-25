Olimpiyatların ikinci gününde Çin ilk sıradaki yerini korudu

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Çin 6 1 4 11 2 Japonya 5 1 - 6 3 ABD 4 2 4 10 4 Güney Kore 2 - 3 5 5 Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı 1 4 2 7 6 İtalya 1 1 3 5 7 Avustralya 1 1 1 3 8 Fransa 1 1 1 3 9 Macaristan 1 1 - 2 10 Tunus 1 1 - 2 31 Türkiye - - 2 2

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ikinci gününde 6 altın, bir gümüş ve 4 bronzla madalya sayısını 11 çıkaran Çin'in ardından Japonya 5 altın ve bir gümüşle ikinci sırada yer aldı. ABD ise 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla üçüncü sıraya yerleşti.Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle: