Olimpiyatların açılış seremonisinin provası yapıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış seremonisinin provası yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olimpiyatların açılış seremonisinin provası yapıldı
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24 Temmuz 2024 00:54
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış seremonisinin provası yapıldı.

Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin önünde yapılan provalarda şövalye teması dikkati çekti.

Atlı muhafızlar eşliğinde Eyfel Kulesi'nin önündeki Pont d'Iena köprüsünü kullanarak Sen Nehri'ni geçen şövalye, açılış seremonisinin bitiş noktası olan Trocadero'ya geldi.

Sanat direktörleri eşliğinde yapılan provalarda, Eyfel Kulesi'nin, meşhur ışık şovu da denendi.

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