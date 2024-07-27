Olimpiyatlarda yarın 4 milli sporcu mücadele edecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde, 4 milli sporcu mücadele verecek.

Olimpiyatlarda yarın 4 milli sporcu mücadele edecek
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yarın, 4 milli sporcu mücadele verecek.

Badmintonda, La Chapelle Arena'da gerçekleştirilen kadınlar grup maçlarında Neslihan Yiğit Arın, TSİ 12.00'de Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaşacak.

Yüzmede, Paris La Defense Arena'da TSİ 12.43'te başlayacak 100 metre sırtüstü yarışlarında Berke Saka, performansını sergileyecek. Ayrıca bugün 100 metre kurbağalamada havuza girecek Berkay Ömer Öğretir, yükselmesi halinde yarın finalde yarışacak.

Judoda, Champ de Mars Arena'da TSİ 11.00'de başlayacak müsabakalara erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel, son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaşacak.

Yelkende, Marsiyla Marina'da yapılacak yarışlarda Merve Vatan, TSİ 13.00'de IQ Foil kategorisinde mücadele edecek.

Atıcılık, kürek ve masa tenisinde bugün elemelerde yarışacak milli sporcular, tur atlamaları halinde yarın yine müsabakaya çıkacak.

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