Olimpiyatlarda yarı finalistler belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Olimpiyatlarda yarı finalistler belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux'da oynanan müsabakalarda ABD'yi 4-0 yenen Fas, Japonya'yı 3-0 mağlup eden İspanya, Arjantin'i 1-0'lık skorla geçen Fransa ile normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatma penaltı atışları sonucu Paraguay'a 5-4 üstünlük sağlayan Mısır, adını yarı finale yazdırdı.

Futbolda 5 Ağustos Pazartesi günü oynanacak yarı final eşleşmeleri şöyle:

19.00 Fas-İspanya (Marsilya)

21.00 Fransa-Mısır (Lyon)

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