Olimpiyatlarda Çin liderliğini sürdürdü.

Ülke



Altın



Gümüş



Bronz



Toplam



Çin



16



12



9



37



ABD



14



24



23



61



Fransa



12



14



15



41



Avustralya



12



8



7



27



Büyük Britanya



10



10



13



33



Güney Kore



9



7



5



21



Japonya



8



5



9



22



İtalya



6



8



5



19



Hollanda



6



4



4



14



Kanada



4



4



7



15



Almanya



4



4



2



10



Romanya



3



3



1



7



Macaristan



3



2



2



7



İrlanda



3







2



5



Yeni Zelanda



2



4



1



7



Hırvatistan



2



1



1



4



Belçika



2







2



4



Hong Kong



2







2



4



Azerbaycan



2











2



Brezilya



1



4



5



10



İsrail



1



4



1



6



İsveç



1



2



2



5



Gürcistan



1



2







3



İsviçre



1



1



4



6



İspanya



1



1



3



5



Kazakistan



1



1



2



4



Güney Afrika



1



1



2



4



Ukrayna



1



1



1



3



Özbekistan



1







2



3



Çekya



1







1



2



Guatemala



1







1



2



Arjantin



1











1



Dominica



1











1



Ekvador



1











1



Saint Lucia



1











1



Norveç



1











1



Filipinler



1











1



Slovenya



1











1



Sırbistan



1











1



Uganda



1











1



Meksika







2



1



3



Kuzey Kore







2







2



Yunanistan







1



3



4



Polonya







1



3



4



Jamaika







1



1



2



Kosova







1



1



2



Türkiye







1



1



2



Danimarka







1







1



Etiyopya







1







1



Fiji







1







1



Moğolistan







1







1



Tunus







1







1



Hindistan











3



3



Moldova











2



2



Tacikistan











2



2



Tayvan











2



2



Avusturya











1



1



Mısır











1



1



Grenada











1



1



Litvanya











1



1



Portekiz











1



1



Slovakya











1



1





Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sekizinci günün sonunda 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.Paris'te gerçekleştirilen oyunların sekizinci gününde 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu.Dün yapılan yarışmaların ardından ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen ABD, bugün tekrar ikinciliğe yükseldi.Sekizinci günde 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz kazanan ABD, toplam madalya sayısını ise 61'e yükselterek en fazla madalya kazanan ülke unvanını sürdürdü.Üçüncü sıraya gerileyen ev sahibi Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplamda 41 madalyası bulunuyor.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde: