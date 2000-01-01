Olimpiyatlarda Çin liderliğini sürdürdü.

Paris Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününün sonunda 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, liderliğini sürdürdü.

Olimpiyatlarda Çin liderliğini sürdürdü.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sekizinci günün sonunda 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların sekizinci gününde 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu.

Dün yapılan yarışmaların ardından ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen ABD, bugün tekrar ikinciliğe yükseldi.

Sekizinci günde 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz kazanan ABD, toplam madalya sayısını ise 61'e yükselterek en fazla madalya kazanan ülke unvanını sürdürdü.

Üçüncü sıraya gerileyen ev sahibi Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplamda 41 madalyası bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

 Altın

 Gümüş

 Bronz

 Toplam
Çin

 16

 12

 9

 37
ABD

 14

 24

 23

 61
Fransa

 12

 14

 15

 41
Avustralya

 12

 8

 7

 27
Büyük Britanya

 10

 10

 13

 33
Güney Kore

 9

 7

 5

 21
Japonya

 8

 5

 9

 22
İtalya

 6

 8

 5

 19
Hollanda

 6

 4

 4

 14
Kanada

 4

 4

 7

 15
Almanya

 4

 4

 2

 10
Romanya

 3

 3

 1

 7
Macaristan

 3

 2

 2

 7
İrlanda

 3

  

 2

 5
Yeni Zelanda

 2

 4

 1

 7
Hırvatistan

 2

 1

 1

 4
Belçika

 2

  

 2

 4
Hong Kong

 2

  

 2

 4
Azerbaycan

 2

  

  

 2
Brezilya

 1

 4

 5

 10
İsrail

 1

 4

 1

 6
İsveç

 1

 2

 2

 5
Gürcistan

 1

 2

  

 3
İsviçre

 1

 1

 4

 6
İspanya

 1

 1

 3

 5
Kazakistan

 1

 1

 2

 4
Güney Afrika

 1

 1

 2

 4
Ukrayna

 1

 1

 1

 3
Özbekistan

 1

  

 2

 3
Çekya

 1

  

 1

 2
Guatemala

 1

  

 1

 2
Arjantin

 1

  

  

 1
Dominica

 1

  

  

 1
Ekvador

 1

  

  

 1
Saint Lucia

 1

  

  

 1
Norveç

 1

  

  

 1
Filipinler

 1

  

  

 1
Slovenya

 1

  

  

 1
Sırbistan

 1

  

  

 1
Uganda

 1

  

  

 1
Meksika

  

 2

 1

 3
Kuzey Kore

  

 2

  

 2
Yunanistan

  

 1

 3

 4
Polonya

  

 1

 3

 4
Jamaika

  

 1

 1

 2
Kosova

  

 1

 1

 2
Türkiye

  

 1

 1

 2
Danimarka

  

 1

  

 1
Etiyopya

  

 1

  

 1
Fiji

  

 1

  

 1
Moğolistan

  

 1

  

 1
Tunus

  

 1

  

 1
Hindistan

  

  

 3

 3
Moldova

  

  

 2

 2
Tacikistan

  

  

 2

 2
Tayvan

  

  

 2

 2
Avusturya

  

  

 1

 1
Mısır

  

  

 1

 1
Grenada

  

  

 1

 1
Litvanya

  

  

 1

 1
Portekiz

  

  

 1

 1
Slovakya

  

  

 1

 1
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