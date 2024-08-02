Olimpiyatlarda Çin'in liderliği devam ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yedinci günün sonunda 13 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Olimpiyatlarda Çin'in liderliği devam ediyor
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yedinci günün sonunda 13 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların yedinci gününde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu.

Ev sahibi Fransa ise ABD'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Fransa, bugün yapılan oyunlarda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 36'ya yükseltti.

Yüzme branşındaki başarısıyla dikkati çeken üçüncü sıradaki Avustralya, günü 3 altın ve 1 bronzla tamamlayarak toplamda 22 madalyaya ulaştı.

Günü altın madalya almadan kapatan ABD, toplamda 43 madalyayla oyunlarda en fazla madalya kazanan ülke konumunda. 9 altın madalyası bulunan ABD, ülkeler sıralamasında ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

Türkiye listede 40. sırada

Oyunlarda yedi gün sonunda 53 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova ve Ukrayna'yla birlikte 40. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

 Altın

 Gümüş

 Bronz

 Toplam
Çin

 13

 9

 9

 31
Fransa

 11

 12

 13

 36
Avustralya

 11

 6

 5

 22
ABD

 9

 18

 16

 43
Büyük Britanya

 9

 10

 8

 27
Japonya

 8

 4

 6

 18
Güney Kore

 7

 5

 4

 16
İtalya

 5

 8

 4

 17
Hollanda

 4

 3

 2

 9
Kanada

 3

 2

 6

 11
Almanya

 2

 3

 2

 7
Yeni Zelanda

 2

 3

 1

 6
Romanya

 2

 3

 1

 6
Macaristan

 2

 2

 1

 5
Hong Kong

 2

  

 2

 4
İrlanda

 2

  

 2

 4
Hırvatistan

 2

  

 1

 3
Azerbaycan

 2

  

  

 2
Brezilya

 1

 3

 3

 7
İsveç

 1

 2

 2

 5
Gürcistan

 1

 2

  

 3
İsviçre

 1

 1

 4

 6
İspanya

 1

 1

 3

 5
Güney Afrika

 1

 1

 2

 4
Belçika

 1

  

 2

 3
Kazakistan

 1

  

 2

 3
Özbekistan

 1

  

 2

 3
Çekya

 1

  

 1

 2
Guatemala

 1

  

 1

 2
Arjantin

 1

  

  

 1
Ekvador

 1

  

  

 1
Slovenya

 1

  

  

 1
Sırbistan

 1

  

  

 1
Uganda

 1

  

  

 1
İsrail

  

 2

 1

 3
Meksika

  

 2

 1

 3
Kuzey Kore

  

 2

  

 2
Yunanistan

  

 1

 3

 4
Polonya

  

 1

 3

 4
Kosova

  

 1

 1

 2
Türkiye

  

 1

 1

 2
Ukrayna

  

 1

 1

 2
Etiyopya

  

 1

  

 1
Fiji

  

 1

  

 1
Moğolistan

  

 1

  

 1
Tunus

  

 1

  

 1
Hindistan

  

  

 3

 3
Moldova

  

  

 2

 2
Tacikistan

  

  

 2

 2
Avusturya

  

  

 1

 1
Mısır

  

  

 1

 1
Portekiz

  

  

 1

 1
Slovakya

  

  

 1

 1
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