Olimpiyatlarda beklenen final: Novak Djokovic - Carlos Alcaraz

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis tek erkeklerde finalini Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz oynanacak.

Olimpiyatlarda beklenen final: Novak Djokovic - Carlos Alcaraz
 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis tek erkeklerde finalini Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz oynanacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier ve Suzanne Lenglen kortlarında düzenlenen organizasyonda tek erkekler ve çift kadınlar yarı finalleri oynandı.

Tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükselen ikinci isim oldu.

Çift kadınlarda da finale yükselenler belli oldu

Çift kadınlarda İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini yarı finalde Çek Karolina Muchova-Linda Noskova'yı 2-0 yenerek finale çıkan ilk çift oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde de bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider, İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 yenerek finale adlarını yazdırdı.

Final maçları 4 Ağustos Pazar günü oynanacak.

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