Olimpiyatlarda 3. gün tamamlandı: Zirve hala Japonya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Olimpiyatlarda 3. gün tamamlandı: Zirve hala Japonya'nın
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde artistik cimnastis ve kaykayda altın madalyaya uzanan Japonya, altın sayısını 6'ya yükseltti.

Oyunların ikinci gününü dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Fransa ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sırada Çin'in 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronzu bulunuyor.

Avustralya 5 altın ve 4 gümüşle, ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Güney Kore beşinci sırada yer alırken organizasyonda en fazla madalya kazanan ülke konumundaki ABD, listede altıncı. 3 altın, 8 gümüş ve 9 bronzla toplam 20 madalya kazanan ABD, altın madalya sayısının az olması sebebiyle altıncı sırada yer alıyor.

Türkiye ilk madalyasını aldı

İlk 2 gün sonunda madalya kazanan ülkeler listesine giremeyen Türkiye, bugün okçuluk branşında kazandığı bronz madalyayla, oyunlarda madalya elde eden 36 ülkeden birisi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

 Altın

 Gümüş

 Bronz

 Toplam
Japonya

 6

 2

 4

 12
Fransa

 5

 8

 3

 16
Çin

 5

 5

 2

 12
Avustralya

 5

 4

  

 9
Güney Kore

 5

 3

 1

 9
ABD

 3

 8

 9

 20
Büyük Britanya

 2

 5

 3

 10
İtalya

 2

 3

 3

 8
Kanada

 2

 1

 2

 5
Hong Kong

 2

  

 1

 3
Almanya

 2

  

  

 2
Kazakistan

 1

  

 2

 3
Güney Afrika

 1

  

 2

 3
Belçika

 1

  

 1

 2
Azerbaycan

 1

  

  

 1
Romanya

 1

  

  

 1
Özbekistan

 1

  

  

 1
Brezilya

  

 1

 2

 3
İsveç

  

 1

 2

 3
Fiji

  

 1

  

 1
Kosova

  

 1

  

 1
Moğolistan

  

 1

  

 1
Polonya

  

 1

  

 1
Tunus

  

 1

  

 1
Moldova

  

  

 2

 2
Hırvatistan

  

  

 1

 1
Mısır

  

  

 1

 1
İspanya

  

  

 1

 1
Macaristan

  

  

 1

 1
Hindistan

  

  

 1

 1
İrlanda

  

  

 1

 1
Meksika

  

  

 1

 1
İsviçre

  

  

 1

 1
Slovakya

  

  

 1

 1
Türkiye

  

  

 1

 1
Ukrayna

  

  

 1

 1
 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Olimpiyatlarda 3. gün tamamlandı: Zirve hala Japonya'nın
Eskrimde altın madalyaların sahibi belli oldu
200 metre serbestte olimpiyat rekoru kırıldı: Mollie O'Callaghan
Cimnastikte altın madalya Japonya'nın oldu
16 yaşındaki Güney Koreli Hyojin Ban, altın madalyaya uzandı
Kaykayda altın madalyayı Japon sporcu Yuto Horigome kazandı
Atıcılıkta olimpiyat rekoru kırıldı
Hidayet Haydarov, Azerbaycan'a altın madalyayı getirdi
Judoda kadınlar 57 kiloda altın madalyayı Deguchi kazandı
Okçuluk Milli Takımı, tarihi madalyanın mutluluğunu yaşıyor
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play