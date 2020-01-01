Olimpiyatlara damga vuran iki olay!

Gürcistan'ın iki sporcusu madalya aldıktan sonra yasak olmasına rağmen şehir turu yaptıkları için ülkelerine gönderildiler.

Olimpiyatlara damga vuran iki olay!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Gürcistan'dan Vazha Margvelashvili ile Lasha Shavdatuashvili, yasak olmasına rağmen şehir turu yaptıkları için ülkelerine gönderildiler.

Tokyo Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, judoda gümüş madalya kazanan Gürcü sporcular, karşılaşmalar bittikten sonra şehir merkezine gitti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehre çıkması yasak olan sporcular kuralları çiğnedikleri için ülkelerine geri gönderildi. Gürcistan Büyükelçiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporcuların davranışından dolayı özür diledi.

Fransız boksör diskalifiye edilmesine tepki gösterdi

Fransız boksör Mourad Aliev, Büyük Britanyalı Frazer Clarke'a diskalifiyeyle elendiği maçta hakeme tepki göstermek için yaklaşık 30 dakika ringden çıkmadı.

+91 kiloda ilk raundu kazanan Aliev, ikinci raundun sonuna doğru hakem tarafından diskalifiye edildi. Bu karara uzun süre tepki gösteren Fransız boksör, ringden yaklaşık yarım saat boyunca ayrılmayarak karara tepkisini ortaya koydu.

Gana'dan 29 yıl sonra madalya

Gana, 29 yıl sonra ilk olimpiyat madalyasını garantiledi.

Boksta erkekler 57 kiloda yarı finale çıkan Ganalı Samuel Takyi, olimpiyat madalyasını garantileyerek ülkesinin tarihine geçti.

Gana, 2020 Tokyo'dan önce son olimpiyat madalyasını 1992 Barselona'da elde etmişti.

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