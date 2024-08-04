Olimpiyatlara damga vuran evlenme teklifi!

Olimpiyatlarda koşan kadın sporcu Alice Finot, yarışma sonrası sevgilisine evlenme teklifi etti.

Olimpiyatlara damga vuran evlenme teklifi!
Fransa'da düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında koşan Fransız kadın sporcu Alice Finot, 3 bin metre engelli koşu yarışmasının ardından erkek arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Paris'te 26 Temmuz'da başlayan Olimpiyat Oyunları müsabakalarında, kadın sporcuların yarışmaların ardından aldıkları evlilik teklifleri sosyal medyada gündem oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün Paris'in banliyösü Saint-Denis kentindeki Stade de France'da düzenlenen 3 bin metre engelli koşusunda yarışan Finot, 8 dakika 58 saniyelik bir performansla Avrupa rekorunu kırarak 4. oldu.

Finot, yarışmanın ardından kendisini statta izlemeye gelen erkek arkadaşının yanına giderek diz çöküp elindeki rozetle evlenme teklifinde bulundu.

Fransız sporcunun sevgilisi, evlenme teklifini gözyaşları içinde kabul ederken, etraftaki taraftarlar ikiliyi alkışladı.

Finot, yarışmada uğurlu sayısı olan 9 dakikanın altında bir performans gösterirse erkek arkadaşına evlilik teklifi yapacağını belirterek, "Bir şeyleri herkes gibi yapmayı sevmiyorum. O henüz teklifte bulunmamıştı, ben de 'Belki benim yapmam gerekir' dedim. Böylece, birlikte koştuğum rozeti erkek arkadaşıma hediye ettim. Üzerinde 'Aşk Paris'te' yazıyor." ifadelerini kullandı.

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