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Olimpiyatlar öncesi, Las Vegas'ta bubble planı!

Amerika Birleşik Devletleri erkek basketbol takımının, bu yaz yapılacak Tokyo Oyunları öncesinde antrenman yapmak ve hazırlık maçlarını oynamak için, İspanya ve Avustralya ekipleri ile Las Vegas'ta bir Olimpiyat öncesi bubble'ı oluşturacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Amerika Birleşik Devletleri erkek basketbol takımının, bu yaz yapılacak Tokyo Oyunları öncesinde antrenman yapmak ve hazırlık maçlarını oynamak için, İspanya ve Avustralya ekipleri ile Las Vegas'ta bir Olimpiyat öncesi bubble'ı oluşturacağı bildirildi.

İspanya ve Avustralya takımlarında oynayan ve şu anad ABD'de bulunan halihazırda birçok NBA oyuncusu bulunuyor. İspanya'nın daha önce milli takımda yer almış beş NBA oyuncusu (Marc Gasol, Ricky Rubio, Serge Ibaka, Juancho Hernangomez ve Willy Hernangomez) bulunurken, Avustralya'da Ben Simmons ve Joe Ingles liderliğinde 10 tane oyuncu yer alıyor.

NBA normal sezonu ABD Milli takımının ilk maçından üç gün önce sona ereceğinden ötürü, ekibin FIBA, ABD Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, tüm ülkelerin kadrolarını belirleme tarihini erteletmek için uğraştığı da kaydedildi.

Bu yıl NBA sezonunun başlangıcı, geçtiğimiz sezonun KOVID-19 salgını sırasında verdiği aradan sonra sonbaharda bitmesinden ötürü, Aralık ayında başlamıştı.


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