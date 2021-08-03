Olimpiyat tarihimizde bir ilk: Ferhat Arıcan!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihideki ilk olimpiyat madalyasını elde etti.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı.



Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti.



Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.



ARICAN: "YİNE TARİH YAZDIM"



Yarış sonrasında konuşan Arıcan, "Gerçekten şu an kelimelerle anlatamayacağım duygular yaşıyorum. Türk spor tarihinin gerçekten büyük büyük emekler karşılığı bir madalya bu. Çok fazla çalıştım bu madalya için. Artık olimpiyat madalyalı bir sporcuyum. Ülkemi gururla temsil ettim. Tarih yazdım yine yeni yeniden. Gururluyum. Çok çalıştım. Sonunda hep birlikte başardık. Tüm Türkiye, Team Türkiye başardı. Türkiye zor zamanlar geçiriyor. Kalbimiz orada. Vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Biraz olsun moral olduysa bu madalya, daha çok sevinirim. Türkiye için moral kaynağı olur bu madalya umarım. Bu yangınlar biter ve yeniden eski günlere döner Türkiye." dedi.



"BU MADALYA TÜM TÜRKİYE'NİN"



Madalyada herkesin emeği olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Ben burada madalyayı alıyorum ama bunun arkasında çok büyük emek var, başta ailem. Annem, babam, yeğenim, nişanlım... Çok mutluyum. Onların da çok büyük emeği var. Ailemin dışında federasyonumuzun, bakanlığımızın, herkesin emeği var. Antrenörüme teşekkür ediyorum. Çok inandı bana. Bu inancın sonunda madalya geldi. Tüm antrenörlerime, teknik ekibe, masörlere teşekkür ediyorum. Bu madalyada herkesin emeği var. Bu madalya tüm Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.



Tokyo 2020'de Türk sporcular



Artistik cimnastik, Ferhat'ın yarıştığı finalle Türk sporcular için sona erdi. Türkiye, Tokyo 2020'ye erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı ile katıldı.



Nazlı final göremezken 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilki gerçekleştirdi.



Adem Asil, genel tasnifte 15, halkada 7 ve atlama masasında 6. bitirdi.



Ahmet Önder, madalya şansı kalmayınca sakatlığından dolayı riske girmedi ve genel tasnifi yarıda bıraktı. Ahmet, atlama masasında ise 7. oldu.



İbrahim Çolak, dünya şampiyonluğuna ulaştığı halkada 5. sırada yer aldı.



Son olarak yarışan Ferhat Arıcan, bronz madalya ile elde edilen final başarılarını taçlandırdı.



