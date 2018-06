Olimpiyat Şampiyonu Taha Gül Küba'dan madalya ile döndü

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li sporcu Kyle Snyder ile yaptığı ikili kampın verimli geçtiğini söyledi.Kariyerinde 5 Avrupa, 2 dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha, ABD'li güreşçi Snyder ve antrenörünün kendilerini çok iyi ağırladığını belirterek, misafirperverlikleri için onlara teşekkür etti.Antrenman partneri problemi yaşadığı için ABD'de kendisi gibi olimpiyat şampiyonu Snyder ile çalışan milli güreşçi, "Gitmeden önce kampın faydalı olacağını düşünüyorduk. Öyle de oldu. 12-13 gün boyunca minder üzerinde güreş antrenmanı yaparak kampımızı geçirdik. Üzerlerine düşen her şeyi yaptılar. Bizi son derece memnun ettiler. Biz de antrenmanlarda tam anlamıyla kendimizi yüzde 100 verebildik." diye konuştu.Taha, 97 kiloda yarışan Snyder'ın kuvvetli ve kondisyonlu bir sporcu olduğuna işaret ederek, "Benim de güreşim kondisyon ve kuvvet üzerine. İki gücün çarpışması oldu." dedi.Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha, "Antrenmanlarda üstün geliyordum. Ancak Snyder'ın kondisyon olarak hep ayakta kalması, düşmemesi, beni zorlaması, son dakikaya kadar saldırması, nabzımın yükselmesi, yorulmam... Çok faydalı geçti." değerlendirmesinde bulundu.ABD'de antrenman tekniklerini, sporcuların psikolojik durumlarını görme şansı bulduğuna değinen Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:"Antrenman metotlarında biraz değişikliğe gideceğim. Çünkü ABD; gençler, ümitler ve büyüklerde serbest stilde takım halinde dünya şampiyonu oldu. Baktığımız zaman şu an serbest güreşte dünyanın yükselen değeri ABD. Bazı şeyleri doğru yapıyorlar. Bizim de onları takip etmemiz gerekiyor. Biz onları gördük. Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki çalışmalarımda onları uygulayacağım."Taha Akgül, ikili ilişkilerin süreceğini dile getirerek, "Snyder'ı Türkiye'ye davet ettik. İkili kamplarımız devam edecek, onları ağırlayacağız. Çünkü çok faydalı oluyor. Ayrıca Dünya Şampiyonası'ndan önce bir kez daha Ohio eyaletine gitmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Snyder'ın da kamptan memnun kaldığını söyleyen Taha, "Onlar da niye diğer sporcular varken beni tercih ediyorlar, çünkü faydalı olacağını biliyorlar. Ağır sıklete göre daha teknik güreşiyorum. Bunun bilincindeler. Aklın yolu bir. O da zorlandı antrenmanlarda. Hiç vermediği kadar puan verdi. Puan alırken çok zorlandı. Zannetmiyorum ki ülkesinde onu öyle bir sporcu zorlasın. Hem o sporcunun başarısı hem de kendi başarımız için önümüzdeki dönemde beraber çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.Taha, ABD'de sporun bir yaşam biçimi haline geldiğinin altını çizerek, gözlemlerini aktardı:"Ohio Üniversitesi'nin basketbol maçına götürdüler. NBA'in bir alt ligindeler. Tribünde 22 bin seyirci vardı. Aynı seyirci, hafta sonu güreşin lig maçlarına da geliyor. En çok dikkatimi bu çekti. Hangi branş olursa olsun ABD'de tribünler doluyor. Spor kültürü, halkın tamamına yayılmış.10 yaşındaki çocuk da güreş maçının heyecanını duyuyor. Snyder, 20 bin kişinin önünde güreşiyor. Bunun motivasyonunu düşünsenize. Halkımıza spor kültürünü küçük yaştan itibaren öğretmemiz gerekiyor ki spor kalkınsın. Spor kültürü olarak çok ilerideler."ABD kampının ardından Küba'da turnuvaya katıldığını hatırlatan Taha, "Müsabakaya çıkmak çok önemli. Olimpiyat şampiyonu da olsan maç eksiğin varsa Avrupa ve dünya şampiyonalarında sıkıntı yaşıyorsun." dedi.Küba'nın başkenti Havana'da üç müsabaka yaptığını ve rakiplerine sayı vermeden minderden galip ayrılarak altın madalya kazandığını belirten Taha, "Avrupa Şampiyonası'ndan önce prova oldu. Turnuva açısından çok iyi geçti." yorumunu yaptı.Milli güreşçi, Küba izlenimleriyle ilgili ise şunları paylaştı:"İnsanlar güler yüzlü, samimi. Şehir zaten çok antik, tarihi bir şehir. Fazla gezme şansımız olmadı ama özellikle orayı, tarihi yapıları, evleri görmek... 50-60 sene öncesinin antik arabaları, taksileri... İnsan bir nostalji yapıyor, güzeldi."Taha, tüm çalışmaları Rusya'da 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na yönelik yaptıklarını dile getirerek, geçen yıl Dünya Şampiyonası finalinde yenildiği Gürcü sporcu Geno Petriashvili'den rövanşı almak istediğini vurguladı.Sıkletinde son Avrupa şampiyonu Taha, "İnşallah, kaza bela olmaz. Milletimiz bize dua etsin. Gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Favori sporculardan biriyim. Gürcü sporcu da favori sporculardan biri. İlk turda, ikinci turda, ya da finalde bir şekilde karşılaşacağız gibi duruyor. Artık kurada nasıl çıkar bilemiyorum. Ülkem için, şampiyonluk için elimden geleni yapacağız. Çünkü biz kaybettiğimiz zaman travması çok büyük oluyor." şeklinde görüş belirtti.Taha, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan tek Türk sporcu olmasının üzerindeki sorumluluğu artırdığını belirterek, "Gönül ister ki ülkemizde 10-20 olimpiyat şampiyonu olsun. Artık sıradanlaşsın istiyorum. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Bu bizim sorumluluğumuzu artırıyor mu, artırıyor. Ülkemizde spor yapmanın bu zorluğu var ama ona rağmen de başarılı olduğunda bizim için en keyifli şey bayrağı göndere çektirmek." diye konuştu.Taha Akgül ile ABD'ye giden milli sporcunun antrenörü Abdullah Çakmar da kamptan bekledikleri verimi aldıklarının altını çizerek, "Dünya güreşine ivme kazandıran iki olimpiyat şampiyonu antrenman yaptı. Bunun artılarını, pozitif yansımalarını Küba'daki turnuvada gördük." ifadelerini kullandı.ABD'de güreşin kondisyona dayalı olduğuna dikkati çeken Çakmar, şöyle devam etti:"Snyder, 97 kiloda dünya ve olimpiyat şampiyonu. Taha, yüzde 70 verim aldıysa, Snyder yüzde 100 aldı. Çünkü Taha, ondan bir üst sıklet ve daha popüler bir güreşçi. Ancak yine de oradaki sistem Türk güreşine yakın olduğu için antrenmanlar mücadeleli geçti. Onların misafirperverliği de çok üst düzeydi. En üst düzeyde bizi orada karşıladılar ve ağırladılar. Biz de onları zaten ülkemize davet ettik. Biz de onları ağırlayacağız. Antrenmanlarımızı yine aynı şekilde beraber yapacağız. Önümüzdeki süreçte şampiyonalarda onlarla bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum."Taha'nın üzerindeki baskıya işaret eden Çakmar, "Yeni Tahalar çıkarırsak baskıyı kaldırmış olacağız. Çünkü gerçekten sadece Taha'nın üzerinden gittiği zaman bu bana da Taha'ya da yansıyor." dedi.Çakmar, daha çok olimpiyat şampiyonunun çıkması gerektiğini vurgulayarak, "O zaman herkes 'Taha, Taha' demez. Güreşte yeni Tahalar çıkarabilirsek Taha, daha rahat müsabakalar yapacak ve daha güzel dereceler elde edecek. Biz baskıyı en aza indirmek adına ABD'ye gittik. ABD'de gördük ki ikili kamplar çok faydalı. Çünkü sadece işine odaklanıyorsun." değerlendirmesinde bulundu.Serbest Güreş Milli Takımı'nın da antrenörlüğünü yapan Çakmar, Avrupa Şampiyonası'na ilişkin ise şunları kaydetti:"ABD'deki kamp, Küba'daki turnuva, Avrupa Şampiyonası'nın ön ayağı. Şu an tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklandık. O yüzden ABD'ye gittik, Küba'da turnuvaya katıldık. Bunların meyvesini Allah'ın izniyle bir sakatlık, rahatsızlık olmazsa alacağız. Sporun içerisinde tabii ki yenmek de yenilmek de var ama Dünya Şampiyonası bitti, hemen çalışmalara başladık. Tüm planlarımızı başarı elde etmek için yaptık. Güzel neticeler alacağımıza inanıyorum."