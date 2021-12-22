Olimpiyat şampiyonu sporcuya 2 ay uzaklaştırma

Güney Kore'de kış olimpiyatları şampiyonu Shim Suk-hee'e 2 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Olimpiyat şampiyonu sporcuya 2 ay uzaklaştırma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2021 14:07
Güney Kore'de, kış olimpiyatlarında iki kez şampiyon olan sporcunun, antrenörüyle arasındaki mesajlar nedeniyle iki ay uzaklaştırılma aldığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Kore Paten Birliği (KSU), kısa kulvar sürat pateninde iki olimpiyat altın madalyası kazanan Shim Suk-hee'nin antrenörü ile mesajlaşmasında takım arkadaşlarını kötülediği gerekçesiyle iki ay uzaklaştırma kararı verildiğini açıkladı.

KSU Disiplin Komitesi Başkanı Kim Seong-cheol, Shim'in davranışlarının sporun saygınlığına zarar verdiğini aktardı.

Shim'in, söz konusu karara itiraz etmezse 4 Şubat'ta başlaması planlanan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılamayabileceği aktarıldı.

Milli takımdan özür dileyip dilemeyeceği sorulan Shim'in, soruya yanıt vermediği belirtildi.

Shim, 2018 Olimpiyatları sırasında diğer sporcu Choi Min-Jeong'u kasıtlı olarak düşürmüş olabileceğini öne süren bir antrenörle yazılı mesajlaşması sonrası tüm Dünya Kupası sezonu boyunca milli takımdan çıkarılmıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.