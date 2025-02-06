Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Mete Gazoz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Milli okçu, "Spor" kategorisinde Öznur Cüre Girdi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yaşadığı altın madalya sevincini hafızalara kazıyan, Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" isimli fotoğrafına oy verdi.



"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" adlı fotoğrafını tercih eden Mete, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı", "Günlük Hayat" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Yaprak Yolu" fotoğrafını oyladı.



Mete Gazoz, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise Mustafa Bathiş'in "Özgürlük uçağı" adlı fotoğrafını seçti.



