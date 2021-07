Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo'da da zirveyi hedefliyor

Kariyerinde 8 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkacak.



Türkiye'nin yine en önemli şampiyonluk umutlarından olan milli güreşçi, olimpiyatlar öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Serbest stilde 8 Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu olan Taha, olimpiyatlara fiziksel açıdan hazır olduklarını söyledi.



Taha, olimpiyatlarda psikolojik faktörün önemine işaret ederek, "Artık herkes fizik olarak hazır. Olimpiyatlara tüm ülkeler fiziksel ve kondisyon olarak hazır geliyor. Herkes iyi hazırlanıyor çünkü burası olimpiyat; sporun zirvesi, dünyadaki en büyük organizasyon. Mental açıdan fark yaratanların başarılı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha, "Olimpiyatlarda 'psikolojik olarak gerçekten inanan, ben burada madalya alacağım' diyen başarılı oluyor. Hatta o gün biraz normalin üstünde davranmak gerekiyor. Çünkü normal bir psikolojiyle orayı kaldırmak, madalya almak gerçekten zor. Biraz normalin üstünde bir psikoloji gerekiyor. Bunu başarabilen orada madalyayı alıp şampiyon olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "İnşallah ben güreşmeden önce takımımız altın madalyalara ulaşır"



"Ben bu işin hem dibini hem de zirvesini gördüm." diyen milli güreşçi, şöyle devam etti:



"2012 Londra Olimpiyatları'nda elendim, 2016 Rio Olimpiyatları'nda zirveyi gördüm. O yüzden tecrübeliyim. Her duruma da aslında kendimi hazırladım. Her şey olabilir. Gerçekten iyi, zorlu rakiplerimiz var. Olimpiyatın kolay olacağını düşünmüyorum ama bu zorluğun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Milletimiz bize dua etsinler. Bizi ülke olarak diğer sporculardan ayıran farkımız inancımız ve imanımız. Ben buna çok inanıyorum. Herkesten dua istiyorum. Kimin duasının kabul olacağı belli olmuyor. Herkesin duası bizim için değerli."



Taha, "İnşallah ben güreşmeden önce takımımız altın madalyalara ulaşır. Rio'da bunun tersi olmuştu. Ben güreşene kadar altın madalya yoktu. Bu benim stresimi çok artırmıştı. İnşallah ben güreşene kadar kafilemiz altın, gümüş, bronz madalyaları toplar. İnşallah bizim de yükümüz biraz daha hafifler." ifadelerini kullandı.



- "Olimpiyatın havası çok farklı"



Her zaman altın madalyayı amaçladığını vurgulayan Taha, "Hedefimiz ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için de çalıştım, emek verdim. Gönlüm rahat. Elimden geleni yaptım, takdir Allah'ın. Antrenmanda zorladım mı, zorladım. Canım yandı mı, yandı. O yüzden gerçekten benim vicdanım, gönlüm rahat." şeklinde görüş belirtti.



"Olimpiyatlardaki en başarılı branşımız güreş. Tokyo'da da güreşte bu başarı sürecek mi?" sorusu üzerine Taha, şunları kaydetti:



"İnşallah. 3-4 madalya da alabiliriz, 2 madalya da alabiliriz. Gerçekten olimpiyatta durumlar hiç belli olmuyor. Bazen çok iyi gidebiliyor, bazen çok tersine de gidebiliyor. O yüzden basınımızın, kamuoyunun da bunu bilmesi gerekiyor. Bir bakmışınız güreşten 4 madalya çıkmış, bir bakmışınız 2 madalya çıkmış, bir bakmışınız 3 altın almışız. Olimpiyatın havası çok farklı. O günün şartlarında iyi olman gerekiyor. Bir de kuranın da denk gitmesi, şansının da yaver gitmesi gerekiyor. Bunlar da önemli. Şampiyon bir sporcu olarak bunları söylüyorum. Bunlar gerçekler. Sen 4 sene Avrupa, dünya şampiyonu olarak oraya git ama o gün bir parmağın ağrısa, hafif rahatsızlığın olsa o günü boş geçebilirsin, yani olimpiyatlardan elenebilirsin."