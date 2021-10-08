Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un acı günü

Milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un acı günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2021 14:40
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçulukta altın madalya kazanan Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, "Federasyonumuz antrenörleri Meral Gazoz'un annesi, Metin Gazoz'un kayınvalidesi, sporcularımız Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazı sonrası Sapanca'da defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." denildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.