Olimpiyat şampiyonu eski milli halterciden 'Naim Süleymanoğlu dizisi' önerisi

Dünya ve Türk halter tarihinde unutulmaz isimler arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu gibi Bulgaristan doğumlu olan Taner Sağır, "Naim Süleymanoğlu'nu düşününce çok heyecanlanıyorum. Kaldırışları gözümün önüne geliyor. Ben çocuktum, Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, aynı mahallede oturuyorduk." diye konuştu.



Naim Süleymanoğlu ile aralarında "özel" bir bağ olduğunu aktaran Taner Sağır, "İdolünüzle yan yana, aynı mahallede yaşadığınızı düşünün. Nasıl çalıştığını, başarılarını, neler kazandığını gördüğünüzü düşünün. Bunları gördüğünüzde aranızda özel bir bağ oluşuyor." ifadelerini kullandı.



"Cep Herkülü"nün en büyük özelliğinin kararlılığı olduğunu ve kafasındaki kiloyu kaldırmadan antrenmanları sonlandırmadığını belirten Taner Sağır, şöyle devam etti:



"Naim Süleymanoğlu'na benim için 'Senin yerine geçecek.' denildiğinde, 'Yeteneği var, çok çalışması lazım.' demiş. Bundan 10 sene sonra olimpiyat şampiyonu oldum, aramızda farklı bir bağ vardı, sürekli görüşürdük. Hayal gibi geliyordu bana onunla birlikte olmak. Hayatı film yapıldı. Bence 10 sezonluk dizisi olur. Öyle bir hayat hikayesi başka yoktur. Hayatınıza başka bir ülkede başlayıp, orada başarılar elde edip, sonra o ülkeyi, imkanlarınızı bırakıp kendi vatanınıza gelmek. Asimilasyon var, isim değişiklikleri oluyor. Oradaki imkanlarınızı bırakıyorsunuz. Orada başbakandan ya da cumhurbaşkanından sonra siz geliyorsunuz gibi düşünün. Çok büyük bir değer ve bunu yapabilecek nadir insanlardan biri."



-"Altyapıdan yeterli sporcu gelmiyor"



Atina Olimpiyatları'nda 19 yaşında altın madalya kazanmayı başaran Taner Sağır, halter branşında altyapıdan yeterli sporcu yetişmediğini dile getirerek, "Altta yetiştirdiğimiz sporcuları yukarı taşıyamazsak olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında madalya alma ihtimalimiz çok düşük olur." değerlendirmesinde bulundu.



Federasyon olarak Türk halterinin geleceğini düşünerek projeler ürettiklerini vurgulayan Taner Sağır, "Yetenekli sporcular var. Bunları çıkarmak önemli. Bulgaristan'dan gelen sporcuların altyapıları iyiydi. Ayrıca oradan gelen antrenörler de başarılı oldu ancak bunun devamı gelmedi. Sporcu bulan, yetiştiren antrenörlerin ödüllendirilmesi çok önemli. Bu sporu sevdikleri için kendi ceplerinden para harcayan antrenörler var. Bu insanların ödüllendirilmesi durumunda başarı da artacaktır." ifadelerini kullandı.



Halterin zor ancak sevildiği zaman "hayatın adandığı" bir spor olduğunu dile getiren Taner Sağır, "Halter kaldırdıkça başarı hissi ve kendinize öz güveniniz artıyor. Her şey başarabildiğinizi, yapabildiğinizi görmek. Her şey çalışma, özveri ve yeteneğe bakıyor." diye konuştu.



Genç sporcuları 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Taner Sağır, "Zamanımız az, gençlerimizi hazırlayacağız. Zor ama elimizden geleni sonuna kadar yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.





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