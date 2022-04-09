Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan yoğun bakımda

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan'ın (90), rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan yoğun bakımda
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09 Nisan 2022 17:08
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan (90), rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Eski milli sporcunun oğlu Faruk Ogan, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının akşam saatlerinde birden fenalaştığını ve Serik Devlet Hastanesi'ne götürdüklerini söyledi.

Buradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiğini ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını dile getiren Ogan, "Doktorlar solunum ve çoklu organ yetmezliği teşhisi koydu. Şu anda hastanede tedavi altında. Hastaneye kaldırdığımızda durumu ağırdı ancak doktorlar tedaviye olumlu cevap verdiğini ve durumunun iyiye gittiğini söylediler." diye konuştu.

Antalya'da 9 yaşında başladığı güreşte olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Ogan, 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıkmıştı.

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