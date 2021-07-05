Olimpiyat Oyunları'nda 4 Fenerbahçe Bekolu oyuncu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın erkek basketbol dalında, dört farklı ülkeden dört sporcuyla temsil edilecek.



Nando De Colo, Danilo Barthel, Jan Vesely ve Achille Polonara, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyuncuları'nda boy gösterecek.



Nando De Colo – Fransa:



Fransa Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda elde ettiği dereceyle almıştı. Son Dünya Kupası'nda bronz madalyanın sahibi olan ve eleme maçlarına ihtiyaç duymadan Olimpiyatları garantileyen Fransa'da, takımın en değerli isimlerinden biri Nando De Colo olmuştu. Yıldızlarla dolu Fransa kadrosunda maç başına 16.5 sayı ve 3.4 asist ortalamalarıyla en etkili isimlerden biri olan Nando, takımının en çok asist yapan oyuncusu ve en skorer ikinci oyuncusu olarak dikkat çekmişti.



Fransa Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadrosu da birçok yıldızı bünyesinde barındıracak. Fransa'nın turnuva kadrosunda Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum, Frank Ntilikina ve Timothe Luwawu Kongbo gibi NBA patentli oyuncular yer alacak. Yıldız oyuncumuz Nando De Colo, bu değerli kadronun en tecrübeli isimlerinden biri olarak ülkesine liderlik edecek ve madalya mücadelesi verecek.



Fransa, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve İran ile mücadele edecek.



Danilo Barthel – Almanya:



Almanya, Olimpiyat Elemeleri'nin Hırvatistan ayağında mücadele etti. İlk tur gruplarında Meksika ve Rusya'yı geride bırakan, ardından da yarı finalde ev sahibi Hırvatistan'ı 86-76, finalde de Brezilya'yı 75-64 geçen Almanya, 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı.



Sporcumuz Danilo Barthel, Almanya'nın elemelerde oynadığı dört karşılaşmada ortalama 17.7 dakika süre aldı ve 4.5 sayı, 2.5 ribaund, 1.5 asist, 5.0 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.



Ülkesinin uzun rotasyonunda süre ve sorumluluğu Moritz Wagner, Johannes Voigtmann ve Johannes Thiemann gibi önemli isimlerle paylaşan Danilo, özellikle yarı finaldeki Hırvatistan karşılaşmasındaki performansıyla (9 sayı, 6 ribaund, 1 asist) dikkat çekmişti.



Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya, İtalya ve Nijerya ile B Grubu'nda mücadele edecek Almanya'da sporcumuz Danilo Barthel, ekibinin uzun rotasyonundaki en önemli isimlerinden biri olacak.



Achille Polonara – İtalya:



Polonara, Olimpiyat Elemeleri'nin Sırbistan ayağında harika bir performans ortaya koydu ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Fenerbahçe Beko'ya bu yaz transfer olan başarılı sporcumuz, İtalya'nın ilk olarak grup maçlarında Porto Riko'yu (bu grupta yer alan Senegal, covid vakaları nedeniyle elemelerden çekilmişti), ardından da yarı finalde Dominik Cumhuriyeti'ni 79-59 yenerek finale kalmasında önemli katkıda bulunmuştu. En iyi maçını ise adeta finale saklayan Polonara, İtalya'nın ev sahibi Sırbistan'ı 102-95 yendiği mücadelede 22 sayı (6/8 üçlük, 7/10 ikilik) 12 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 32 verimlilik puanı üretti.



Polonara, elemeleri ortalama 29.2 dakika, 17.3 sayı (%61.1 üçlük, %87.5 ikilik), 9.3 ribaund, 1.3 asist, 1.0 top çalma, 0.7 blok ve 25.3 verimlilik puanı ile noktaladı. İtalya'yı, eski oyuncumuz Nicolo Melli, NBA takımlarından Golden State Warriors forması giyen Niccolo Mannion ve Alba Berlin'in forveti Simone Fontecchio'nun da katkısıyla Olimpiyatlara taşıyan Polonara, turnuvanın en dikkat çeken ismiydi.



İtalya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda yer alacak ve Avustralya, Almanya ve Nijerya ile mücadele edecek.



Jan Vesely – Çekya:



Çekya, A Milli Basketbol Takımımızın da olduğu Olimpiyat Elemeleri Kanada ayağında mücadele etti. Millilerimiz ile aynı grupta yer alan Çekya, takımımıza grup maçında 87-70'lik skorla mağlup olurken, ikinci mücadelesinde ise Uruguay'ı 80-79 ile geçerek üst tura yükseldi. Yarı final ve finalde vites yükselten Çekler, ilk olarak ev sahibi ve favori Kanada'yı uzatma bölümü sonunda 103-101, ardından da finalde Yunanistan'ı 97-72 ile geçti.



Tomas Satoransky ile ülkesine liderlik eden Jan, turnuvada maçlar ilerledikçe performansını arttırdı. Turnuvayı 27.3 dakika, 10.8 sayı, 8.0 ribaund, 3.5 asist, 0.8 blok ve 19.0 verimlilik ortalamalarıyla bitiren Jan, özellikle finaldeki Yunanistan mücadelesinde yıldızlaştı. Yunanistan'a karşı 16 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 5 top çalma ve 1 blok istatistikleri tutturarak 31 verimlilik puanına erişen Jan, bu mücadelenin en değerli ismiydi.



Beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koyarak Olimpiyat bileti alan Çekya, Tokya'da A Grubu'nda yer alacak. Vesely'nin ekibi, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İran ile üst tur için mücadele edecek.



Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada ayağında mücadele eden Milli Takımımız, yarı finalde Yunanistan'a mağlup olarak Olimpiyat biletini kaçırdı. Milli Takımımızın kadrosunda yer alan sporcumuz Melih Mahmutoğlu üç maçta da forma giydi ve ortalama 20.4 dakika, 10 sayı üretti. Kadromuza bu yaz dahil olan ve altyapımızdan yetişmiş sporcumuz Metecan Birsen ise ilk tur grup maçlarında Çekya'ya karşı parkeye çıkmıştı.



Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Igor Kokoskov ise Sırbistan Milli Takımı'nın başında eleme maçlarına çıktı. Sırbistan, finalde İtalya'ya 102-95 kaybederek olimpiyat biletinin uzağında kaldı.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda maçlar 25 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.







