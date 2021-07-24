Olimpiyat Oyunları'na katılan Geschke, Kovid'e yakalandı

Alman bisikletçi Simon Geschke'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Olimpiyat Oyunları'na katılan Geschke, Kovid'e yakalandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Geschke'nin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve erkekler yol bisikleti yarışında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Takımda diğer sporcuların testlerinin negatif çıktığı ve yarışa katılabilecekleri ifade edildi.

Tokyo 2020'de erkekler yol bisikleti yarışı, cumartesi TSİ 05.00'te gerçekleştirilecek.

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