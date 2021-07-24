Olimpiyat Oyunları'na katılan Geschke, Kovid'e yakalandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Geschke'nin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve erkekler yol bisikleti yarışında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.



Takımda diğer sporcuların testlerinin negatif çıktığı ve yarışa katılabilecekleri ifade edildi.



Tokyo 2020'de erkekler yol bisikleti yarışı, cumartesi TSİ 05.00'te gerçekleştirilecek.



