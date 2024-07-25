Olimpiyat Oyunları Heyecanı Bilyoner'de

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rekabet dolu anları bu yaz Bilyoner'de yaşanacak.

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Olimpiyat Oyunları Heyecanı Bilyoner'de
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25 Temmuz 2024 12:25
Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, kullanıcılarını sporun her alanında buluşturmaya devam ediyor. 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları tüm için spor tutkunlarının gözü Fransa'nın başkenti Paris'te olacak.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve hentbol maçları 18 gün boyunca canlı bahis seçeneğiyle Bilyoner'de olacak. Canlı bahislerin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol ve hentbol sporlarının birbirinden farklı bahis seçenekleri, "Bilyoner Uzun Vadeli Bahisler" sekmesinde sporseverleri bekleyecek.

206 ülkeden 10 bin 500 sporcunun yarışacağı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni 26 Temmuz Cuma günü yapılacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere 102 sporcu, Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi Paris'te Türkiye'yi temsil edecek.

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