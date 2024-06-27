Olimpiyat meşalesinin yolculuğu sürüyor

26 Temmuz'da başlayacak olan Paris Olimpiyatları için meşale yolculuğu Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyine ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Olimpiyat meşalesinin yolculuğu sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2024 12:53
Olimpiyat meşalesi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışına bir ay kala Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyine ulaştı.

Yunanistan'dan yola çıkan Olimpiyat meşalesi, Strazburg'da coşkuyla karşılandı.

Meşaleyi taşıyan, 1992 dünya kick boks şampiyonu ve Fransa'nın ilk kadın boks antrenörü Yvette Palatino, Strazburg sokaklarındaki kalabalığın ve Avrupa Konseyi'nin 46 üye ülkesinin bayraklarının arasından geçerek Konsey'e vardı.

Alkışlar eşliğinde Avrupa Konseyine ulaşan meşale taşıyıcısı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) başkanı Theodoros Rousopoulos tarafından karşılandı.

"Barış'ın Olimpiyat Ateşi'ni insan haklarının beşiğinde karşılıyoruz." diyen Rousopoulos, Uluslararası Olimpiyat Komitesine ve Fransa'ya, 33. Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonu için iyi dileklerini iletti.

Meşale, olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Paris'e kadar olan 12 bin 500 kilometrelik yolculuğunda yaklaşık 11 bin 500 koşucu ile taşınıyor.

Olimpiyat meşalesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400'den farklı noktaya taşınacak.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery