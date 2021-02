Olimpiyat madalyası hedefi uykularını kaçırıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı elde eden ilk boksör olan 52 kilodaki Batuhan Çiftçi, madalya hayalinin uykularını kaçırdığını söyledi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki milli boksör, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'na katılacak olmanın heyecanını çok güçlü şekilde hissettiğini aktardı.



"Benim hedefim sadece olimpiyata gitmek değil, orada madalya almak." diyen Batuhan Çiftçi, "Olimpiyata gitmek de bir başarı gerçekten. Her sporcunun orayı görmesi lazım. Bu fırsat herkese nasip olmaz. Allah'a şükür bana nasip oldu. Ancak ben madalya alabilmek için çalışıyorum. Buna göre hayatımı yönlendirdim. Sosyal hayatımı çok aza indirdim. Şu an kafamdaki tek şey olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.



- "Bazen uykularımı kaçırıyor"



Batuhan Çiftçi, olimpiyat oyunlarını madalyayla tamamlayabilme yolunda kendisini disipline soktuğunu belirtti.



Olimpiyat heyecanını anlatan milli boksör, "Bazen uykularımı kaçırıyor. Düşünmekten uyuyamıyorum ama bu da çok fazla olduğu zaman stres yapıyorum. Olmadan da olmuyor. Mesela gün içinde bir anda aklıma geliyor ve kalbim hızlı hızlı atmaya başlıyor. Ben normalde çok düzensiz bir insanımdır. Ufaklığımdan beri kendimi disipline hiç sokmamıştım ama son 1-1,5 senedir olimpiyat madalyası hedefiyle kendimi disipline soktum." açıklamasında bulundu.



- "Olimpiyatların ertelenmesi beni kötü etkilemedi"



Milli boksör, Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl gecikmeli yapılacak olmasının kendisini olumsuz etkilemediğini kaydetti.



Organizasyon 2020'de düzenlenseydi de tamamen hazır olduğunu vurgulayan Batuhan Çiftçi, "Kafa olarak hazırdık ama olimpiyatların ertelenmesi beni kötü etkilemedi. Bir yıl daha hazırlanma şansımız oldu. Geçen sene bir Batuhan'sam, bu sene 2 Batuhan oldum. Üstüne çok şey kattım. Tek hedefim olimpiyatta madalya almak. Organizasyonun ertelenmesi bana zaman kazandırdı." değerlendirmesinde bulundu.



- "Kotayı aldığım an inanılmaz hissettim"



Londra'da 2020 yılı mart ayında gerçekleştirilen ve Kovid-19 salgını nedeniyle yarıda kalan Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın iptal olmadan önceki son gününde çeyrek finale yükselip, 52 kiloda olimpiyat vizesi alan Batuhan Çiftçi, bu sonucun kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.



Kota müsabakasına çıkmadan önce turnuvanın iptal edileceğini öğrendiğini anlatan milli boksör, şöyle konuştu:



"Londra'daki elemelerin son gününde maçı kazanırsam olimpiyat vizesi alıyordum. Zorlu bir maç olacaktı benim için. 3-4 kez Avrupa şampiyonu olmuş Bulgar bir sporcuyla karşılaşacaktım. O beni tanıyordu, ben de onu tanıyordum. Maça gitmek için servise binmeye hazırlanıyorduk. Hocalarımız haber verdi, 'Turnuva bu maçlardan sonra salgın sebebiyle yarıda bırakılacak. Maçtan sonra ülkemize döneceğiz.' dediler. Bu durum beni farklı bir şekilde daha da motive etti. Maça çok inanarak çıktım. Kazanacağımı biliyordum. İlk raundu kaybettim ama ikinci ve üçüncü raundu kazanıp, olimpiyat vizesini ülkemize getirdim. Kotayı aldığım an inanılmaz hissettim. Benim görüntülerim var, ringin içinde çıldırıyorum. 12 senedir boks yapıyorum, o anı bir tarafa koyun, 12 seneyi bir tarafa koyun. 'Anlatılmaz, yaşanır.' denir ya, gerçekten öyle."