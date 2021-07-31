Olimpiyat köyünde pozitif test sayısı 241 oldu

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 241'e yükseldi.



Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.



Son 24 saatte virüse yakalanan 21 kişi arasında turnuva kapsamında hizmet veren 14 sözleşmeli çalışan ve 7 resmi yetkili yer aldı.



Son bir günde müsabakalarda yarışan sporcular arasında Kovid-19'a yakalanan olmadı.



Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.



Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 241'e çıktı.



