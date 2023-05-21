Olimpiyat Komitesinden büyük jest

TMOK'un "Sporla Güçlen" projesi kapsamında Eyüp Göncü Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kız çocuklarıyla buluştu.



Programda, 250 kız öğrenciye ayakkabı, eşofman takımı ve tişört hediye edildi.



VALİ SALİH AYHAN'DA PROJEDEYDİ



Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Sporla Güçlen" projesi için TMOK yetkililerine teşekkür ederek, öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Genç öğrencilerle bir arada olduğunda ümidinin ve heyecanının daha da arttığını ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:



"Çünkü gelecek gençlik, gelecek evlatlarımızdır. Şanlıurfa'nın gençleri gerçekten çok gayretli, azimli. Yeter ki onlara imkan sağlayalım, ortam oluşturalım, onların hayatına dokunacak projeler geliştirelim. Küçük dokunuşlarla çok büyük neticeler alacağımıza yürekten inanıyoruz. Burası spor şehri. Şanlıurfa, Türkiye'nin en genç nüfusunun olduğu, yaş ortalamasının 20,6 olduğu, Türkiye'nin en genç yaş ortalaması olan bir şehirdir. Onun için ne yapsak azdır. Sosyal, sportif, kültürel projelerimizle çocuklarımızı hayata hazırlayacağız inşallah."



TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da Şanlıurfa'da A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile birlikte Şanlıurfalı öğrencilerle güzel bir gün geçireceklerini belirterek, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin kız çocuklarımızın spor yoluyla hem ruhsal hem bedensel yönden sağlıklı gelişmelerine katkıda bulunmak, onları gelecekte milli takımlarımıza hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.



Milli sporcu Eda Erdem Dündar ise çocuklar sayesinde ileride istedikleri hedeflere ulaşacaklarına inandığını söyledi.



Keyifli bir aktiviteye imza atıldığını aktaran Dündar, "Umarım hep beraber eğleniriz. Hepinize sözüm olsun, gerçekten birebir ilgileneceğim hepinizle merak etmeyin. Güzel vakit geçireceğiz. Burada beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine ve valimize çok teşekkür ediyorum. Bugün eğlenelim." değerlendirmesinde bulundu.



Eda Erdem Dündar, bilgi ve tecrübelerini anlattığı voleybolcu kızlarla gösteri maçına da katıldı.



