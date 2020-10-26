Olimpiyat hayali kurabilmek: Taner Sağır

Taner Sağır, konuk olduğu Anadolu Ajansının "Olimpiyat hayali kurabilmek" projesinde açıklamalarda bulundu.



Spor kariyerinde 2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı anları unutamadığını aktaran Taner Sağır, "Halterde yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde şampiyon oldum. Atina'da olimpiyat rekoru kırdım. Bu, beni çok mutlu etti. Birden fazla gençler ya da Avrupa şampiyonluğu elde edebilirsiniz ancak olimpiyatlarda kazandığınız madalyanın keyfi bir başka oluyor." diye konuştu.



- "Naim Süleymanoğlu'yla vakit geçirmek başarımı hep olumlu yönde etkiledi"



Taner Sağır, haltere Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu sayesinde başladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Onun yönlendirmesiyle çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdim. Disiplinli bir şekilde çalıştım. Beslenmeme hep dikkat ettim. Önce yıldızlar, sonra gençler, ardından da büyükler kategorisinde şampiyon oldum. Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun yanında bulundum. Naim Süleymanoğlu'yla vakit geçirmek başarımı hep olumlu yönde etkiledi. Bu benim için büyük bir şanstı. Onların azmi ve çalışma ahlakını hep örnek aldım. Bu da başarımı etkiledi."



- "Spor bana çalıştığında insanın her zaman kazanabileceği inancını aşıladı"



Taner Sağır, aktif sporu bıraktıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığında müşavir olarak çalışmaya başladığını söyledi.



Son dönemde daha çok yürüyüş ve koşuyla formunu korumaya çalıştığını anlatan eski milli halterci, "Kovid-19 nedeniyle çoğunlukla evdeyiz ancak spordan hiç kopmadım. Koşu ve yürüyüş yaparak spora devam ediyorum. Evde de egzersiz yapıyorum. Sporun bana kattığı çok şey var. Spor bana çalıştığında insanın her zaman kazanabileceği inancını aşıladı. Bu da bana yetenek kazandırdı, başarılı olmak adına hırs ve isteğimi artırdı. Gerek rahmetli Naim Süleymanoğlu gerekse de Halil Mutlu'nun bana olan telkinleri de çok etkili oldu. Çok çalışırsam onlar gibi başarılı olacağıma hep inandım. Nitekim de öyle oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Sporcu olmanın keyifli olduğu kadar zor bir iş olduğuna da dikkati çeken Taner Sağır, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:



"Spor, çok fazla disiplin isteyen bir iş. Özveri isteyen bir alan. Başarı için çocukluğunuzdan, gençliğinizden fedakarlık yapmanız gerekebilir. Sakatlandığımız zamanlar oldu, iyileşip tekrar spora döndüğümüz de oldu. Disiplinli çalışınca hiçbir engelin bizi durduramayacağının farkına vardık. Onun için olimpiyat hayali kuran gençlere tavsiyem şu; asla hayallerinden vazgeçmesinler. Herkes eşit. Eğer bir yeteneğiniz varsa ve inanıyorsanız mutlaka başarılı olursunuz. Yeterk ki kendinize güvenip çok çalışın."



19 yaşında katıldığı 2004 Atina Olimpiyatları'nda erkekler 77 kiloda koparmada 172,5, silkmede 202,5 ve toplamda 375 kilo kaldıran Taner Sağır, altın madalya kazanmıştı. Eski milli halterci ayrıca oyunlarda 4 olimpiyat ve 5 de dünya gençler rekoru kırmıştı.



