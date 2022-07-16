Olimpiu Morutan, Sivasspor yolcusu!

SİVASSPOR DEVREYE GİRDİ

"MORUTAN İÇİN TALEBİMİZ OLDU"

3 GOL, 5 ASİSTLE OYNADI

Galatasaray, geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan da beklentileri karşılayamamış, süre almakta zorlanmıştı.Gözden düşen Rumen yıldız için Sivasspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a yaptığı açıklamada genç oyuncuyu istediğini açıkladı.Ankaragücü'nün de devrede olduğu Morutan'la ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak. Birkaç gün içinde belli olacak" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti.