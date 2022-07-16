Olimpiu Morutan, Sivasspor yolcusu!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Olimpiu Morutan, Süper Lig ekibi ile anlaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi halinde transfer gerçekleşecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Olimpiu Morutan, Sivasspor yolcusu!
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16 Temmuz 2022 12:13
Galatasaray, geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan da beklentileri karşılayamamış, süre almakta zorlanmıştı.

SİVASSPOR DEVREYE GİRDİ

Gözden düşen Rumen yıldız için Sivasspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a yaptığı açıklamada genç oyuncuyu istediğini açıkladı.

"MORUTAN İÇİN TALEBİMİZ OLDU"

Ankaragücü'nün de devrede olduğu Morutan'la ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak. Birkaç gün içinde belli olacak" ifadelerini kullandı.

3 GOL, 5 ASİSTLE OYNADI

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti. 



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