Olimpiu Morutan, Sivasspor yolcusu!

Galatasaray, geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan da beklentileri karşılayamamış, süre almakta zorlanmıştı.
SİVASSPOR DEVREYE GİRDİ
Gözden düşen Rumen yıldız için Sivasspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a yaptığı açıklamada genç oyuncuyu istediğini açıkladı.
"MORUTAN İÇİN TALEBİMİZ OLDU"
Ankaragücü'nün de devrede olduğu Morutan'la ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak. Birkaç gün içinde belli olacak" ifadelerini kullandı.
3 GOL, 5 ASİSTLE OYNADI
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti.
SİVASSPOR DEVREYE GİRDİ
Gözden düşen Rumen yıldız için Sivasspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a yaptığı açıklamada genç oyuncuyu istediğini açıkladı.
"MORUTAN İÇİN TALEBİMİZ OLDU"
Ankaragücü'nün de devrede olduğu Morutan'la ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak. Birkaç gün içinde belli olacak" ifadelerini kullandı.
3 GOL, 5 ASİSTLE OYNADI
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti.