Olimpiu Morutan, Pisa'da kulübeye çekildi

Galatasaray'ın Serie B takımlarından Pisa'ya kiraladığı 23 yaşındaki Rumen kanat Olimpiu Morutan, şu ana kadar İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı ve yedek kulübesine çekildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Olimpiu Morutan, Pisa'da kulübeye çekildi
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09 Ekim 2022 10:30
Olimpiu Morutan
Olimpiu Morutan
Pisa
Sezon başı Galatasaray 'dan İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın Çizme macerası fena başlamamış, genç yetenek ilk iki maçında 2 gol 1 asiste imza atmıştı. Ancak ilerleyen haftalar, Rumen oyuncuya iyi gelmedi. Formu giderek düşen Morutan, 6. haftadaki Venezia karşılaşmasında kulübeye hapsolurken, sonraki Perugia karşılaşmasında 17 dakika, dünkü Parma karşılaşmasında da 19 dakika süre alabildi.

23 yaşındaki futbolcu en az 25 maçta 45 dakika forma giyerse ve takımı Serie A'ya yükselirse, İtalyan kulübünün zorunlu olarak 5.5 milyon Euro ödeyip bonservisini alması gerekiyor. Morutan, şu ana kadar 4 maçta 45 dakikadan fazla oynayabildi. 

 

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