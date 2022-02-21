Olimpiu Morutan ilk kez kesik yedi!

Spor Toto Süper Lig'de kazanmayı unutan Galatasaray, kötü gidişatı Göztepe deplasmanında durdurmayı hedefliyor. Beşi Domenec Torrent yönetiminde son altı maçından galibiyet çıkaramayan sarı kırmızılılar İzmir'de yeni bir sayfa açma niyetinde. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Galatasaray'ın artık tek düşüncesi bir an önce ateş hattından uzaklaşmak. Puan sıralamasında doğrudan rakibi olan renktaşını gözüne kestiren sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesi bütün hesaplar galibiyete yönelik yapıldı.



MORUTAN, ARDA VE ALPASLAN KADRODA YOK



Teknik Direktör Domenec Torrent, Göztepe maçı öncesi ilginç kararlara imza attı. Son haftalarda Olimpiu Morutan'ın performansından memnun olmayan İspanyol teknik adam, Alparslan Öztürk ve Arda Turan ile birlikte Rumen yıldızı da İzmir'e götürmedi.



İLK KEZ ALINMADI



Galatasaray'a transfer olduktan sonra ilk defa kesik yiyen Olimpiu Morutan, bu sezon ilk on birde çıktığı 16 maçta 3 gol, 5 asistle 8 gole katkı yaptı.





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