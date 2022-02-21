Olimpiu Morutan ilk kez kesik yedi!

Galatasaray'da Olimpiu Morutan İzmir kafilesinde yer almadı. Teknik direktör Domenec Torrent'in güzüne giremeyen genç orta saha ilk kez kadroya alınmadı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Olimpiu Morutan ilk kez kesik yedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2022 09:36
Olimpiu Vasile Morutan
Olimpiu Vasile Morutan
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'de kazanmayı unutan Galatasaray, kötü gidişatı Göztepe deplasmanında durdurmayı hedefliyor. Beşi Domenec Torrent yönetiminde son altı maçından galibiyet çıkaramayan sarı kırmızılılar İzmir'de yeni bir sayfa açma niyetinde. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Galatasaray'ın artık tek düşüncesi bir an önce ateş hattından uzaklaşmak. Puan sıralamasında doğrudan rakibi olan renktaşını gözüne kestiren sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesi bütün hesaplar galibiyete yönelik yapıldı.

MORUTAN, ARDA VE ALPASLAN KADRODA YOK

Teknik Direktör Domenec Torrent, Göztepe maçı öncesi ilginç kararlara imza attı. Son haftalarda Olimpiu Morutan'ın performansından memnun olmayan İspanyol teknik adam, Alparslan Öztürk ve Arda Turan ile birlikte Rumen yıldızı da İzmir'e götürmedi.

İLK KEZ ALINMADI

Galatasaray'a transfer olduktan sonra ilk defa kesik yiyen Olimpiu Morutan, bu sezon ilk on birde çıktığı 16 maçta 3 gol, 5 asistle 8 gole katkı yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.