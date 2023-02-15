Olimpiu Morutan için transfer açıklaması!

Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, Rumen oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Olimpiu Morutan için transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2023 18:27
Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, Rumen oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Rumen basınına konuşan Becali yaptığı açıklamada, "Morutan şimdilik olabildiğince iyi oynamalı, odaklanması gereken tek şey bu. Onunla konuştum, hep de konuşuyorum. Morali gayet yerinde, Pisa'da iyi de oynuyor." dedi.

Henüz yeni bir gelişmenin olmadığını söyleyen Becali, "Pisa ile Galatasaray arasında henüz yeni bir gelişme yok. Durumuna haziran ve ya temmuz ayında karar verilecek." ifadelerini kullandı.

Morutan, sezon başında 5,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla İtalya 2. Lig elibi Pisa'ya kiralanmıştı.

Genç oyuncu, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 23 maçta 5 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ