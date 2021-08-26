Olimpiu Morutan için "Hagi'nin veliahtı" yorumu!

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, ülkesinde yeni Hagi olması beklenen isimler arasında yer alıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Olimpiu Morutan için 'Hagi'nin veliahtı' yorumu!
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26 Ağustos 2021 10:34
G.Saray'ın kadrosuna kattığı genç yetenek Olimpiu Morutan, ülkesinde yeni Hagi olması beklenen isimler arasında en çok öne çıkanlardan bir tanesi haline geldi. 22 yaşındaki futbolcunun oynadığı mevki, sol ayaklı oluşu ve oyun tarzıyla Romanya'da, efsane ismin veliahtı olabilecek potansiyelde gösteriliyor.

Topa hakimiyeti, pas ve adam eksiltme becerisi ile uzaktan şutlardaki becerisiyle de Hagi'ye benzetildiği oluyor. Sarı-kırmızılıların unutulmaz ismi de Morutan'ı küçük yaşlarından beri tanıyor ve kendisinin gelişimini çocukluğundan bu yana yakından takip ediyor. Galatasaray'a transferini ise "Morutan çok yetenekli oyuncu. Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmiş olması bile ne kadar potansiyelli olduğunun ispatı" sözleriyle yorumluyor.

Cim Bom'un yolunu tutan 14. Rumen futbolcu olan Morutan genç yaşına karşın istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Steaua Bükreş'te geçen sezon 36 maçta oynarken, 8 gol 15 asiste imzasını attı, Romanya U19 ve ardından Romanya U21 milli takımlarının da önemli silahıydı. Vatandaşı Cicaldau ile aynı bölgede ileri dönük orta saha oyuncusu olarak görev yapan genç oyuncunun, ters ayaklı bir forvet olarak sağ kanatta görevlendirilebilmesi de kadro rotasyonunda mümkün olacak.


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