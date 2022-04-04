Olimpiu Morutan için Al Ain sürprizi

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Romanya ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile BAE ekibi Al Ain'in ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Olimpiu Morutan için Al Ain sürprizi
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04 Nisan 2022 20:37
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan için flaş bir iddia geldi.

Romanya basınında yer alan habere göre Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain kulübünün ilgilendiği belirtildi.

Haberde 22 yaşındaki oyuncunun tekrar Romanya Ligi'ne dönme ihtimalinin olmadığı, Galatasaray'dan aldığı aylık 40 bin euroluk ücreti hiçbir Rumen ekibinin veremeyeceği ifade edildi.

Sarı kırmızılılardan ayrılması halinde bir sonraki durağının Oyuncuyu yakından takip eden Birleşik Arap emirlikleri ekibi Al Ain olacağı kaydedildi.

Olimpiu Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta, 3 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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