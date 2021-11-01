Olimpiu Morutan'dan 8 milyon 750 bin TL

Sezon başında Romanya'dan transfer edilen Morutan, Galatasaray taraftarının büyük sevgisini kazandı. Uzaktan attığı klas gollerle dikkat çeken Morutan, Romanya milli takım aday kadrosuna da çağrıldı.



İlk kez Göztepe karşılaşmasında golle tanışan Morutan, daha sonra Rize filelerini sarsmıştı. Dün akşam attığı harika golle takımını 1-0 öne geçiren Morutan'ın gol attığı veya asist yaptığı maçlarda Galatasaray kaybetmiyor.



KASAYI DOLDURDU!



Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı yaptığı maçlarda kaybetmeyen Galatasaray (3 galibiyet 1 beraberlik) bu karşılaşmalarda 8 milyon 750 bin TL puan primi kazandı.



Barış Alper'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı sağ çaprazında alıp uzak köşeye göndererek ağları sarsan Olimpiu Morutan, katkısıyla bu sezon Galatasaray'ın kasasını dolduruyor.



Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı verdiği maçlarda sarı-kırmızılılar hiç kaybetmedi. Oynadığı 8 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asistle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Aslan'a 10 puan (3G-1B) kazandırırken, 8 milyon 750 bin TL de kasa kolaylığı sağladı.





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