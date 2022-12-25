Olimpiu Morutan, Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık gittiği İtalya'nın Pisa takımına hızla adapte oldu. FCSB'den 3.5 milyon euroya transfer edilen Rumen oyuncu, Galatasaray dönemi hakkında konuştu.Çok fazla baskı nedeniyle kendini bir türlü kabul ettiremediğini belirten Morutan,dedi.Galatasaray'da kendisinden kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu ifade eden Morutan,ifadesini kullandı.