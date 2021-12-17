Olimpiu Morutan'a talip çıktı!

Olimpiu Morutan'a ciddi bir talip çıktı. Glasgow Rangers'ın Rumen yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Olimpiu Morutan'a talip çıktı!
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17 Aralık 2021 10:41
Olimpiu Vasile Morutan
Olimpiu Vasile Morutan
Galatasaray
Galatasaray'da son zamanlarda şans bulamayan Olimpiu Morutan'a ciddi bir talip çıktı.

Glasgow Rangers'ın Rumen yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Ianis Hagi'yi ciddi bir rakama satmaya hazırlanan İskoç ekibinin, Morutan için Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

Rangers'ın fiyat araştırması yaptığı ve genç yıldızı devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği kaydedildi. 

 

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