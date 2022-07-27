Olimpiu Morutan'a sürpriz talip!

Galatasaray'da performansı yetersiz bulunan Olimpiu Morutan'a yeni bir talip çıktı.



İtalyan basınına göre, İtalya Serie B takımı Pisa'nın Galatasaraylı Morutan'a talip olduğu belirtildi.



Okan Buruk'un oyuncunun şu an için yetersiz olduğunu ve kiralamayı düşündüklerini açıkladıktan sonra İtalyan ekibinin harekete geçtiği kaydedildi.



BİR YIL KİRALAMAK İSTİYOR!



Haberde oyuncuyu bir yıl kiralamak isteyen Pisa, sarı kırmızılılar ile temasa geçtiği aktarıldı.



Başarılı oyuncu ile Kasımpaşa, Sivasspor ve Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtilmişti.



OKAN BURUK KİRALANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpiu Morutan'ın bu sezon kiralanacağını açıkladı.



Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Morutan Galatasaray için bir değer, bir yatırım yapıldı. O yatırımı aynı değere nasıl getiririz, onu düşünüyoruz. Türkiye'den de isteyen kulüpler var. Menajeri de teklifler getirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman 10 numara, kenar oynattım. Belki 1 sene gidip oynaması çok daha iyi olacak. Biz hep bunu değerlendirmek istiyoruz. Gerçekten yetenekli, iyi, çalışkan, karakterli, düzgün biri. Onun bir yere gidip oynayarak patlama yapması gerekiyor." ifdelerini kullanmıştı.



Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 3 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.



