Olimpiu Morutan'a Romanya'dan büyük fırsat!

Galatasaray'da kısa sürede büyük çıkış yakalayan Olimpiu Morutan, ilk kez milli formayı giymeye hazırlanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olimpiu Morutan'a Romanya'dan büyük fırsat!
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29 Eylül 2021 12:37
Romanya basını, Morutan ve Cicaldau'nun Galatasaray'daki performansını yakından takip ediyor.

Bu iki isimden Cicaldau, düzenli olarak Romanya Milli Takımı'nın formasını giyse de 22 yaşındaki Morutan henüz siftah yapamadı. Ancak Rumen basınında yer alan haberlere göre, Romanya'nın hocası Radoi, genç yeteneğin Galatasaray'daki performansını çok beğeniyor ve yeni kadrosuna dahil edecek. Hatta 8 Ekim'de Almanya ile deplasmanda oynanacak grup eleme maçına, Morutan'ın ilk 11'de ve sağ kanatta başlayacağı ifade ediliyor. Morutan'ın Almanya karşısında iyi bir performans göstermesi halinde, piyasa değerini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Bir isim daha gündemde

Bu arada Galatasaray'ın Romanya piyasasından birkaç oyuncuyu daha takip ettiği, hatta devre arasında bir genç ismi renklerine bağlayacağı ileri sürüldü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim de yaz döneminde başlayan gençleştirme operasyonunun Ocak ayında da devam edeceğini kısa süre önce dile getirmişlerdi.


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