Olimpiu Morutan'a özel ders

Fiziksel eksikleri ve takım savunmasına katkı verememesi nedeniyle maçlarda 90 dakikayı göremeyen 22 yaşındaki oyuncuya defansta duracağı yer gösterilecek. Morutan bire bir görüşmelerle de motive edilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Olimpiu Morutan'a özel ders
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03 Ocak 2022 11:48
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Olimpiu Vasile Morutan
Olimpiu Vasile Morutan
Galatasaray
Sezon başında transferi için iki ay uğraşılan Olimpiu Morutan inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi.

Rumen yıldız, sadece Başakşehir maçında 90 dakika sahada kalabildi. 11 çıktığı karşılaşmalarda kenara alınan ilk isim olan ve zaman zaman yedek kulübesinde oturan genç kanat oyuncusunun takım savunmasına katkısını hocası Fatih Terim yeterli görmüyor.

Fiziksel olarak zayıf bulunan 22 yaşındaki futbolcuya video-analizlerle savunmada duracağı yer gösterilecek.

SEZON İÇİNDE 600 BİN EURO BONUS ÖDENDİ

Terim'in ikinci yarıya daha iyi girmesi için özel olarak hazırlayacağı sarı-kırmızılı oyuncuyu, bire bir görüşmelerle de motive etmeyi hedeflediği öğrenildi.

Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Morutan'a sezon içinde 15 maç sayısına ulaştığı için 600 bin Euro bonus ödendi. 


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