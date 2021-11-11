'Olimpiu Morutan'a baskı yapmayın'

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan ile ilgili, Botoşani Kulübü Başkanı Valeriu Iftime konuştu.



Iftime, "Biz Morutan'ı şişirmemeliyiz, 'Balkanlar'ın prensi' ya da 'Karpatlar'ın prensi' aramamalıyız. Yaşı çok küçük ve henüz aklı başında değil. O umut veriyor ama İtalya'daki iki çocuk gibi (Dennis Man, Valentin Mihaila) olmasın. Onlarla ilgili de daha önce benzer hatalara düştük. Sonuçta ikisi de beklenilen seviyeye gelemedi. Umarım Morutan'da bunu yaşamayız." açıklamasını yaptı.



"ELEŞTİRİLDİKLERİ ZAMAN ÇÖKÜYORLAR"



Valeriu Iftime, "En iyi baklavayı ya ya da güzel bir kadın bulduğunda hal ve tavırlarına bakmalısınız, onun genç olduğunu göreceksiniz. Şişirdiğimiz tüm bu çocuklar, övülürken iyi hissediyor ama bunu kaldıracak güçleri yok. Çünkü eleştirildikleri zaman da çöküyorlar" dedi.



Öte yandan Romanya Milli Takımı'nda Morutan ve Cicaldau buluştu. Morutan'ın, "Bir gün farklı bir takıma gittiğinde G.Saray'daki gibi yine beni bekleyecek misin?" sorusuna Cicaldau, "Umarım ikimiz de uzun yıllar Galatasaray'da kalırız" diye yanıt verdi.





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