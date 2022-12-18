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Olimpik Deneme Müsabakaları'nda 361 sporcu yarıştı

Atletizm'de yeni salon sezonunun ilk yarışı, Bursa'daki Olimpik Deneme Müsabakaları ile yapıldı. Osmangazi Atletizm Salonu'nda yapılan müsabakalarda 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde atletler mücadele etti.

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Olimpik Deneme Müsabakaları'nda 361 sporcu yarıştı
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18 Aralık 2022 03:08
Atletizm'de yeni salon sezonunun ilk yarışı, Bursa'daki Olimpik Deneme Müsabakaları ile yapıldı.

Osmangazi Atletizm Salonu'nda yapılan müsabakalarda 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde atletler mücadele etti.

Müsabakalara kadınlarda ve erkeklerde 50 metre, 60 metre, 200 metre, 600 metre, 1500 metre, 50 metre engelli, 60 metre engelli koşular, uzun atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama ile gülle atma branşlarında 361 sporcu yarıştı.

Tek günlük Olimpik Deneme'nin ardından önümüzdeki hafta 24-25 Aralık'ta Rekor Deneme Yarışmaları yine aynı salonda gerçekleştirilecek.

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