Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava Maçı Canlı Şifresiz İzle

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Peki, Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı TSI 19:45'te başlayacak.17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe