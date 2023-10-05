Haber Tarihi: 05 Ekim 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 15:45

Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava Maçı Canlı Şifresiz İzle

Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Olimpija Ljubljana, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci maçında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor'da canlı izlenebilecek olan Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı canlı izleme detayları

Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava Maçı Canlı Şifresiz İzle
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Peki, Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
OLİMPİJA LJUBLJANA – SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

OLİMPİJA LJUBLJANA - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı TSI 19:45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)

19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)


19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)

22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)

22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)

22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe

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