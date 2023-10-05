Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava Maçı Canlı Şifresiz İzle

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Peki, Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
OLİMPİJA LJUBLJANA – SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ OLİMPİJA LJUBLJANA - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı TSI 19:45'te başlayacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)
19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)
19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)
19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)
22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)
22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)
22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)
22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe
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