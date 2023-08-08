Olimpija Ljubljana Galatasaray CANLI İZLE, GS Olimpija Ljubljana maçı link

GALATASARAY OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI CANLI İZLE



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.



Zorlu karşılaşmanın saati ise birkaç gün içinde belli olacak.



OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.





OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Doffo, Elsnik, Florucz, Motika, Posavec, Bristic



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, Halil



OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Olimpija Ljubljana Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.



Temsilcimizin Zalgiris Vilnius ile oynadığı maçların ilki S Sport Plus, rövanşı ise D Smart'tan canlı yayınlanmıştı.



Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.Zorlu karşılaşmanın saati ise birkaç gün içinde belli olacak.Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Doffo, Elsnik, Florucz, Motika, Posavec, Bristic: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, HalilOlimpija Ljubljana Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.Temsilcimizin Zalgiris Vilnius ile oynadığı maçların ilki S Sport Plus, rövanşı ise D Smart'tan canlı yayınlanmıştı.Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Zorlu deplasmanda Galatasaray, mutlak galibiyet hedefliyor. Icardi, Okan Buruk görev vermesi halinde maçta süre alabilecek. Zaha ve Zaniolo, kritik maçta süre alamayacak. Andreas Ekberg maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Olimpija ise daha önce 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Bu turda Yeni Malatyaspor 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 304 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 107 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 404 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında üçüncü sınavına çıkacak.Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Slovenya Ligi'nde bu hafta ülkede yaşanan yoğun yağışlardan dolayı ligler oynanamadı. Olimpija'nın teknik direktörlüğünü Joao Henriques yapıyor. Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon ise sarı-kırmızılılarda bir dönem futbolcu olarak oynayan ve yardımcı antrenörlük görevi yapan Albert Riera'nın yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sloven temsilcisi müsabakalarını da 16 bin kapasiteli Stozice Stadyumu'nda oynuyor.Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer aldı:"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu."Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasında oynanacak maçta İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg görev alacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarının dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan "Cim Bom", çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.