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Olimpia Milano rahat kazandı

Euroleague'in ilk haftasında Armani Olimpia Milano deplasmanda Buducnost Voli Podgorica'yı 82-71 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Olimpia Milano rahat kazandı
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12 Ekim 2018 21:40
Euroleague'in ilk haftasında Karadağ temsilcisi Buducnost Voli Podgorica, Armani Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi.

Armani Olimpia Milano, deplasmanda oynamasına rağmen maçın başında sonuna üstünlüğünü korudu ve Buducnost'u 82-71 mağlup etmeyi başardı.

Olimpia Milano'da 15 sayı atan Vladimir Micov ve 14 sayıyla oynayan Nemanja Nedovic galibiyette önemli rol oynadı.

Buducnost Podgorica'da ise en skorer isim 22 sayı atan Earl Clark attı.

Milano Euroleague'deki ikinci maçında İtalya'da Real Madrid'i konuk edecek. Buducnost Podgorica ise ikinci hafta deplasmanda Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak.

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