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Olimpia Milano, Asvel'i rahat geçti!
Olimpia Milano, Asvel'i rahat geçti!
Olimpia Milano, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Asvel'i deplasmanda 69-62 mağlup etti.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
EPA
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07 Ekim 2022 01:03
Mücadelede Olimpia Milano salondan 69-62 galip ayrıldı.
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