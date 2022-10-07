Olimpia Milano, Asvel'i rahat geçti!

Olimpia Milano, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Asvel'i deplasmanda 69-62 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Olimpia Milano, Asvel'i rahat geçti!
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07 Ekim 2022 01:03
Olimpia Milano, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Asvel ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Olimpia Milano salondan 69-62 galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELENİN ÖZETİ:

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