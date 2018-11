Olimpia Milan - Anadolu Efes maçı öncesi dikkatimizi çeken 5 madde!

THY EuroLeague'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alan Anadolu Efes, kendisiyle aynı galibiyet sayısına sahip olan Armani Milano'ya konuk oluyor.Milano'nun en kritik oyuncularından biri Arturas Gudaitis. 12 sayı ve 6.3 ribaunt ile oynuyor. Buna karşılık Bryant Dunston, Avrupa'nın en önemli pota altı savunmacılarından bir tanesi. Dunston, Gudaitis'i durdurursa Milano'nun iki kritik gücünden biri devre dışı kalır.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe karşısında Micic ve Doğuş gibi iki önemli dış savunucuyla maçı çevirmesini bildi. Milano deplasmanında da benzer bir senaryo görebiliriz. Mike James ve Nemanja Nedovic gibi Avrupa'nın iki önemli gardına sahipler. Bugüne kadar bu ikiliyi etkili kullanarak 3 galibiyet aldılar.Anadolu Efes, bu sezon deplasmanda oynadığı Bayern Münih ve Khimki Moskova maçlarını kazanmasını bildi. Bayern Münih maçında üstün taraftı zaten ama Khimki maçında karakter gösterdi. Geri düşmesine rağmen oyuna tutundu, zaferle döndü. Milano iyi bir iç saha takımıdır. Bu maçta da Milano'nun zaman zaman seyircisiyle, Mike James ve Nemanja Nedovic ile coştuğunu göreceğiz ama her seferinde bir cevap vermek, maçtan hiç kopmamak galibiyeti getirecektir.Bryant Dunston ve Tibor Pleiss'tan oluşan Anadolu Efes boyalı alanı, %61.9 başarı ile şut kullanıyor. Efes'in bu oranı yine yakalaması şart olacak. Ayrıca, Anadolu Efes rakiplerine elden 8.8 top çalma imkanı ve dolayısıyla kolay basket izni veriyor. Efes'in bu maçta top kayıplarına dikkat etmesi ve hızlı oyunu seven rakibine bu şansı vermemesi gerekiyor.Milano, 13.3 hücum ribaundu veren bir takım. Bir diğer kritik istatistik, 2 sayılıkları %49.7 ile atıyorlar. Her iki alanda da EuroLeague'in en kötü takımı durumundalar. Anadolu Efes, bu iki alanı oyunun kritik noktası yapabilir. Hücum ribauntlarına daha fazla önem vermek, daha fazla hücum etmek demek. Orta mesafe şutlarına zorlamak ise onları en zorlandıkları alandan hücum etmeye zorlamak demek. Yani, üçlük çizgisini iyi koruyup boyalı alanı kapatabilirsek, Milano en zayıf özelliğiyle hücum etmek zorunda kalır. (Haber/Yorum: Hakan Celep)