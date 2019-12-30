Oleksandr Zinchenko'ya göre en iyisi hala Guardiola

Manchester City'nin Ukraynalı savunmacısı Oleksandr Zinchenko, dünyanın en iyi teknik direktörünün halen Pep Guardiola olduğunu belirtti.Premier Lig'de 20. hafta geçilirken bir maçı eksik olan Liverpool, olası 57 puandan 55'ini toplayarak lige damga vurmuş durumda. Son iki sezonun şampiyonu Manchester City ise ligde 20 maç sonunda 41 puan toplamış durumda.Manchester City'nin Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zinchenko, City için ligde işler yolunda gitmese de Pep Guardiola'nın halen dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyor. Zinchenko, Guardiola hakkında yaptığı açıklamada; "hiç şüphesiz, o dünyanın en iyisi. Doğru şeyi, doğru zamanda söylemeyi çok iyi biliyor. Takım da bu anları en iyi şekilde hissediyor." dedi.Son lig maçında Sheffield United'ı mağlup ederek, Premier Lig'de 100. galibiyetine ulaşan Guardiola, bunu en hızlı yapan teknik direktör oldu. Guardiola, Premier Lig'de çıktığı 134 maçta 100 galibiyete ulaşarak en yakın rakibi Jose Mourinho'ya 8 maç fark attı. jose Mourinho 100. galibiyetine 142 maçta ulaşmıştı.