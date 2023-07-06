Oleksandr Usyk tekrardan ringe

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Usyk, Büyük Britanyalı Daniel Dubois karşısında unvanlarını korumaya çalışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Oleksandr Usyk tekrardan ringe
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06 Temmuz 2023 16:10
Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Daniel Dubois ile 26 Ağustos'ta karşılaşacak.

Polonya'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Usyk, Dünya Boks Birliği (WBA) "Süper", Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ve "The Ring" dergisi ağır sıklet kemerlerini rakibi karşısında korumaya çalışacak.

EN SON 2022'DE ÇIKTI

ABD'li Anthony Joshua'yı Eylül 2021'de yenerek söz konusu unvanları elinden alan Usyk, rakibiyle Ağustos 2022'de bir kez daha ringe çıkmış ve bu maçı da hakemlerin oy çokluğu kararıyla kazanmıştı.

ABD'li Trevor Bryan'ı nakavt ederek WBA "Normal" kemerine ve Usyk ile karşılaşma kontenjanına ulaşan 25 yaşındaki Dubois, bu yasal hakkını kullanacağını duyurmuştu.

36 yaşındaki Usyk, 13'ü nakavtla olmak üzere çıktığı 20 maçın tamamını kazandı. Dubois ise 18'i nakavtla olmak üzere 19 maçtan galip ayrılırken, kariyerindeki tek yenilgiyi Büyük Britanyalı Joe Joyce karşısında yaşadı.

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